Пляжи Одессы безопасны для купания, а вода соответствует нормам

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» пляжи Одессы безопасны для купания.

Как сообщает сайт города Одесса, по результатам мониторинговых лабораторных исследований состояния качества морской воды в местах массового отдыха пробы морской воды, отобранные 23 сентября 2019 года, в определенных контрольных точках на пляжах Одессы по санитарно-микробиологическим показателям соответствуют гигиеническим требованиям.