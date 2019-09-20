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Одесский порт «Южный» купил металлолом по цене новых тепловозов

Вчера, 14:07 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, выявили незаконное присвоение средств государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный» при приобретении некачественного оборудования по завышенным ценам.

К схеме присвоения средств причастны должностные лица Министерства инфраструктуры Украины и ГП «Морской торговый порт «Южный». Чиновники во время организации и проведения государственных закупок тягового подвижного состава для ГП «Морской торговый порт«Южный» не только завысили цену на приобретаемые товары, но и  купили некоторые единицы в аварийном состоянии, а попросту говоря - металлолом.

 

В 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы.

По заключению экспертов реальная их стоимость составляет почти 3 миллиона гривен. Кроме того, перед поставкой в ​​Украину упомянутые тепловозы были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

Следователи провели санкционированные обыски в Киеве и Одессе в офисных помещениях, порта и по адресам проживания участников уголовного производства. Также следователями изъята документация, которая подтверждает противоправные действия.

 


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