За 6 месяцев 2019 в Крыму произошло вдвое больше арестов, чем за первое полугодие 2018 года

За первое полугодие 2019 году в оккупированном Крыму произошло 73 обыска, 55 из них – в домах крымских татар; 69 задержаний, 57 из них – крымских татар; 97 допросов и бесед, 59 из них – в отношении крымских татар, 200 арестов, 138 из них – в отношении крымских татар. Зафиксировали 381 случай нарушения права на справедливый суд, 261 из них – в отношении крымских татар, 68 случаев нарушения права на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья (29 – в отношении крымских татар), 36 случаев этапирования политзаключенных, 31 из них – в отношении крымских татар. Такие данные отчета о нарушениях прав человека на оккупированном полуострове представили активисты Крымскотатарского ресурсного центра на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

«На сегодня, 60 политзаключенных этапированы на территорию Российской Федерации, не считая 24 пленных моряков – в общем, не только за полгода. 29 из них уже вынесены приговоры», – отметил Эскендер Бариев, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа.

Обысков во втором квартале 2019 года было меньше – 28, по сравнению с 45 в первом квартале. Максимальное количество обысков зафиксировали в марте – одновременно в 26 домах крымских татар. Также массовые обыски прошли в июне. Тогда обыскивали 9 домов, у представителей «Свидетелей Иеговы».

Задержаний было также меньше –17 по сравнению с 52 в первые три месяца года. «Особенность этого полугодия – начались задержания крымскотатарских женщин. Зафиксировали три таких случая», – отметил Эскендер Бариев.

Среди зафиксированных 200 арестов, 67 – новые, еще 133 – незаконное продление срока содержания под стражей людям, которые были задержаны ранее. «Количество арестов за первое полугодие 2019 года почти вдвое превышает показатель за этот же период 2018 года – на 102 случая больше», – отметил Эльвир Сагирман, менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра.

Большинство из 97 допросов и бесед состоялись в марте и июне – после массовых обысков.

За 6 месяцев 2019 года, 24 лицам вынесли приговоры. Среди них – фигуранты дела «Таблиг Джамаат», «дела украинских диверсантов», симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

Ряду политзаключенных-фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» выдвинули более жесткие обвинения, в основном – переквалифицировав обвинение с ч.2 статьи 205.5 УК РФ «участие в деятельности террористической организации» на ч.1 «организация деятельности террористической организации».

Зафиксировали несколько случаев гибели людей. В апреле в СИЗО Симферополя умер заключенный после избиения сокамерниками. Об инциденте сообщили только 15 мая. В конце апреля в Симферополе исчез 61-летний предприниматель Радыш Яґьев. В июле его тело, с гирей на шее, нашли на берегу после шторма. Всего, по данным Крымскотатарского ресурсного центра, с начала оккупации до сегодня пор пропали без вести 17 человек, 13 из них – крымские татары.

В отчете отмечают также, что оккупационная власть продолжает создавать препятствия для деятельности нелояльных религиозных организаций и церквей. В как минимум двух школах, в Симферополе и Феодосии, были случаи давления на родителей детей-крымских татар с требованием отказаться от изучения крымскотатарского языка в анкетах, которые раздавали ученикам.

Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, напомнил, что международные мониторинговые миссии ОБСЕ и ООН, работающие в Украине с 2014 года, до сих пор не имеют доступа в оккупированный Крым.

«Такие отчеты должны как можно шире использоваться не только общественными организациями и журналистами, но и украинскими политиками – хотя бы для того, чтобы показывать ошибочность вектора, который выбрали некоторые международные организации в отношении Российской Федерации. Борьба за права людей в Крыму, в частности, крымских татар, за восстановление государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями будет еще более сложной, несмотря на то, что ведущие лица международных организаций, которые по своим уставам, по своей сути должны первыми найти инструменты давления на Россию … придерживаются двойных стандартов, цинично указывая РФ на нарушение прав относительно избирательного процесса в самой России, но не замечая злодеяний РФ на оккупированных территориях», – отметил Рефат Чубаров.