Во Львове «минировали» все больницы, детсады и гостиницы

Во Львове проверяли сообщение о заминировании всех больниц, роддомов, детских садов, торговых центров, религиозных сооружений, отелей города.

Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, 30 июля в 16:14 на электронную почту патрульной полиции во Львовской области поступило сообщение о заминировании всех больниц, родильных домов, детских садов, торговых центров, религиозных сооружений, гостиниц Львова. Требования, при этом, не предъявлялись.

Сообщение зафиксировали, проводился мониторинг ситуации.

Сейчас проводятся мероприятия по выявлению лица, предоставившего сообщение.