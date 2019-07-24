В Хмельницкой области из-за укусов клещей 43 человека заразились болезнью Лайма

В Хмельницкой области за шесть месяцев этого года болезнь Лайма диагностировали у 43 жителей области. Об этом сообщает на пресс-служб Хмельницкого областного лабораторного центра МОЗ Украины.

«За шесть месяцев 2019 года болезнь Лайма диагностировали у 43 жителей области. Им назначили соответствующее лечение», — говорится в сообщении.

Как указано, люди заразились через укусы клещей.

По словам заведующего отделением особо опасных инфекций госучреждения «Хмельницкий областной лабораторный центр МОЗ Украины» Виталия Овчарука, в этом году людей, у которых из-за укусы клещей диагностировали эту болезнь, несколько больше, чем в прошлом году.

«В прошлом году за аналогичный период это инфекционное заболевание обнаружили у 35 человек. Одной из причин такой разницы в цифрах может быть то, что в этом году клещи в Хмельницкой области активизировались очень рано. Первые сообщения об укусах начали поступать еще в конце марта. Сейчас пик активности клещей уже прошел. Однако скоро, а именно в сентябре—октябре, клещи снова дадут о себе знать. Поэтому, пока не опадут все листья, нужно быть осторожным», — пояснил Овчарук.