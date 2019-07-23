» » Киев примет Чемпионат мира по мини-футболу

Киев примет Чемпионат мира по мини-футболу

Вчера, 14:28 citynews.net.ua | Напечатать

Исполнительный комитет Международной федерации мини-футбола принял решение провести финал чемпионат мира 2021 года в Киеве. Об этом сообщается в Facebook организации.

Решение о проведение чемпионата мира в Украине было принято на заседании сегодня, 30 июля 2019 года. Единственным конкурентом украинской заявки была столица Сенегала - Дакар. 

Опыт проведения международных турниров по мини-футболу у города уже есть - в августе 2018 года Киев принимал чемпионат Европы по мини-футболу.

 


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:37

В Луганской области аграрии потратили 3,26 миллиарда гривень на урожай этого года

Вчера, 14:22

Правозахисники зявили про неможливість подальшого зайняття Людмилою Денісовою посади Омбудсмана України

Вчера, 14:17

Российские террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ над Первомайском

Вчера, 11:52

В Луганской области 15-летнюю девушку похитили чтобы выдать замуж

Вчера, 11:22

ЦИК получила протоколы со всех 199 округов

Вчера, 09:55

Зеленский уволил главу Меловской райадминистрации

Вчера, 09:32

Российские террористы обстреляли ВСУ из миномета и огнемета

Вчера, 09:28

В Луганске ожидается гроза и усиление ветра

29-07-2019, 19:33

Работники суда подшили шилом и нитками диск с видеозаписью избиения Мустафы Найема

29-07-2019, 18:20

Луганский легкоатлет-паралимпиец завоевал 4 медали на Чемпионате Европы

29-07-2019, 17:40

В Киеве определили порядок восстановления моста возле КПВВ «Станица Луганская»

29-07-2019, 17:21

МОЗ Украины начинает кампанию по вакцинации от дифтерии и столбняка

Новости Украины:

Вчера, 14:28

Киев примет Чемпионат мира по мини-футболу

29-07-2019, 19:33

Работники суда подшили шилом и нитками диск с видеозаписью избиения Мустафы Найема

29-07-2019, 17:35

В Киеве затопило станцию метро Дорогожичи

29-07-2019, 11:09

Россиянин за 1500 долларов США пытался «выкупить» товарища у пограничников

26-07-2019, 09:35

Николай Козырев: После выборов - куда?

25-07-2019, 12:36

В Одессе задержан экс-начальник Национальной полиции Одесской области

24-07-2019, 16:59

В Киеве задержали начальника отделения полиции при получении взятки

24-07-2019, 14:59

В Одессе презентовали книги о немецких колонистах в Бессарабии

24-07-2019, 13:50

На Чернобыльской АЭС переработали первую партию радиоактивных отходов

24-07-2019, 12:25

Россияне и жители оккупированных территорий пытались захватить агрофирму под Харьковом

23-07-2019, 14:28

На Волыни протестующие заблокировали трассу Киев-Ковель-Ягодин

23-07-2019, 13:15

В Одессе ночью устроили стрельбу в кафе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 