Работники суда подшили шилом и нитками диск с видеозаписью избиения Мустафы Найема

Сегодня состоялось очередное судебное заседание по делу по ч.2 ст. 296 УК Украины (хулиганство) о нападении на Мустафу Найема группой злоумышленников, состоящей из Ахмеда Саитова, Магомета-Салиха Саитова, и Умалта Темербулатова.

Как сообщил адвокат Маси Найем, в судебном заседании должны пересматриваться видеозаписи инцидента с общегородской системы видеонаблюдения «Безопасный город».

Но на оборудовании суда оказалось отсутствующим программное обеспечение для просмотра видеофайлов в формате, в котором их хранит «Безопасный город».

На другом видео, которое должно быть сегодня просмотров, был записан еще один инцидент, который произошел после первого конфликта - Мустафа Найем гнался за нападающими к улице Скоропадского, где его повалили на землю и били ногами.

Видеодиск оказался испорченным - на нем имеется прокол, возможно от подшивки к делу.

«Непонятно - порча доказательств была умышленной или случайной, и откроются ли файлы на поврежденном диске. Но мы примем меры, чтобы виновный в повреждении диска был найден и наказан» - заявил Маси Найем.

Суд сделал перерыв в судебном заседании и решил продолжить просмотр видео в 13 часов 14.08.2019 года, после решения технических проблем.