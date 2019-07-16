В Одессе ночью устроили стрельбу в кафе

В Одессе посетитель развлекательного заведения в ответ на просьбу персонала оплатить счет открыл стрельбу.

Как сообщили в отделе коммуникации областной полиции, инцидент произошел в ночь на 23 июля в одном из кафе в Приморском районе Одессы, куда нетрезвый 19-летний парень пришел с другом.

Только друзья устроились за столиком, персонал заведения узнал в них недавних посетителей, которые не рассчитались по чеку.

По просьбе оплатить долг или покинуть заведение друзья отреагировали агрессивно и начали конфликтовать. Уже на улице один из них достал пневматический пистолет и, угрожая работникам ночного заведения, совершил в их сторону несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники Приморского отдела полиции установили личности двух хулиганов.

19-летнему стрелку объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под домашним арестом. Пистолет изъят.