Власть для народа а не народ для власти - Геннадий Вольский

Сегодня в Таирово состоялась встреча жителей Сухого Лимана, обеспокоенных закрытием сельской начальной школы, с головой Таировской ОТГ Тимуром Хасаевым. Речь идет о непригодности здания Сухолиманской начальной школы для эксплуатации.

В ходе встречи депутат Таировского поссовета Геннадий Вольский заявил о выделении 1,5 млн грн на ремонт школы, было завезено оборудование для замены системы отопления и строительные материалы для ремонта.

Также Геннадий Вольский подал депутатский запрос к главе Таировской ОТГ Тимуру Хасаеву о выделении средств на проект ремонта. По словам депутата во время ремонтых работ выяснилось, что школа якобы непригодная и ждут экспертизу. В подвале школы вода, грибок.

По словам советника главы Таировской ОТГ Хасана Хасаева от Сухого Лимана будут получены 8 млн в год. На этот год на развитие инфраструктуры выделено из бюджета 54 млн 36 тыс грн. Здесь предусмотрена амбулатория, алфальтирование улиц, освещение, проект школы и садика».

Также Хасан Гарунович заявил: «в случае признания школы аварийной в течение 3 месяцев ночью и днем будем работать, дождемся экспертизы, согласование, месяц тендер. Школа в течение 1,5-2 лет будет стоять вместе с садиком».

Средства, которые были выделены на ремонт старой школы пойдут на новую школу.

Возможность дальнейшей эксплуатации школы изучит государственная экспертная комиссия, которая предоставит официальное заключение в пятницу, 26 июля. В случае непригодности здания школы к эксплуатации руководством Таировской громады будет принято решение о временном переводе сухолиманских детей в Таировскую среднюю школу, обеспечив их питанием, проездом, с сохранением рабочих мест директора и педагогов.