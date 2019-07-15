Под Одессой из-за боевых стрельб некоторые пляжи будут опасны для купания 24-25 июля

На побережье Черного моря в Татарбунарском районе Одесской области пройдут боевые стрельбы.

Как сообщает пресс-служба Татарбунарской райгосадминистрации, в связи с проведением испытаний с боевыми стрельбами, сообщаем об опасности на побережье Черного моря (пляж) от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до населенного пункта Лебедевка (включительно) с 7:00 24.07.19 года до 23:00 25.07.2019 года.

В РГА предупредили, что любые испытания потенциально опасны, поэтому людей призывали не находиться в указанном районе в определенные сроки.