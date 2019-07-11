В Ровно задержали председателя райадминистрации на взятке в 300 тысяч долларов

Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований задержан председатель Рокитновской районной государственной администрации Ровенской области во время получения 110 000 долларов США.

По предварительной информации в 2018-2019 годах чиновник способствовал приобретению подконтрольном ему частному предприятию права аренды земельных участков на территории Сновидовицкого и Беловежского сельских советов.

Впоследствии чиновник заверил предпринимателя в том, что предоставление права аренды на участки площадью 486 га возможно лишь при условии передачи ему денежных средств в сумме 300 000 долларов США.

Злоупотребив доверием предпринимателя, чиновник завладел денежными средствами в сумме 110 000 долларов США.

При этом чиновник не имел права предоставлять землю в аренду, ведь с января 2019 это не входит в полномочия райгосадминистраций.

В результате спецоперации ГБР, главу Рокитновской РГА Ровенской области задержали во время получения второй части средств в сумме 100 000 долларов США в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи инкриминируют задержанному мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.