В Киеве ограничат движение на проспекте Палладина

В Киеве на проспекте Палладина с 9:00 19 июля до 9:00 21 июля будет частично ограничено движение на участке между бульваром Вернадского и улицей Ефремова и развязкой на проспектах Палладина и Победы.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ограничение движения будет введено в связи с финальным этапом дорожных работ на Палладина - в частности, будут укладывать верхний слой асфальта.

Асфальтирование перекрестка с бульваром Вернадского и ул. Ефремова планируют выполнять ночью, поскольку во время этих работ выезд на проспект временно будет перекрыт.

В коммунальной корпорации просят водителей по возможности корректировать маршруты и напоминают, что с изменениями будут курсировать троллейбусные маршруты № 7 и № 39.