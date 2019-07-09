В центре Одессы несколько домов останутся без воды 19-20 июля

В Одессе «Инфоксводоканал» отключит несколько домов в районе Дендропарка от водоснабжения.

Компания «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по установке задвижки диаметром 300 мм и переключению нового участка магистрального водопровода по адресу Французский бульвар угол ул. Академической, с 09:00 19 июля до 05:30 20 июля 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: ул. Академическая 28-32, Французский бульвар, 52-66.