На Волыни контрабандисты пытались напасть на пограничников

Во время патрулирования госграницы оперативники обнаружили трех человек, которые с на резиновой лодке пытались переправить через реку Западный Буг в Польшу более 5000 пачек сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ДПСУ.

При попытке задержания двое из контрабандистов попытались сбежать, но в результате были остановлены. После чего, по словам пограничников, один из беглецов напал на сотрудников погранслужбы. Остановить агрессию удалось лишь открыв огонь в нападавшего из травматического оружия.

Пограничники оказали первую медицинскую помощь мужчине и доставили в центральную районную больницу.

Двое задержанных за попытку нарушения государственной границы привлечены к административной ответственности.

В связи с нападением и сопротивлением сотрудникам Госпогранслужбы при исполнении служебных обязанностей, в Национальную полицию направлено сообщение о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 342 УК Украины. В ДФС направлено сообщение о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 204 УК Украины.