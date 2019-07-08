В Киеве в одном из многоэтажных жилых домов нашли повешенным 20-летнего парня.

Тело парня нашли 15 июля около 19:00.

"Повешенного 20-летнего парня обнаружили в подъезде на техническом этаже в одной из многоэтажек на улице Институтской", - сообщила пресс-офицер Печерского районного управления полиции Оксана Тищенко.

По ее словам, тело парня направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. В настоящее время проводится проверка.

Также начато уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

В то же время, в социальных сетях распространяется информация, что найден мертвым парень - киевлянин, который исчез после музыкального фестиваля в столице.