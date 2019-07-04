В Одессе охранник ночного клуба убил посетителя - видео

В результате удара по голове потерпевший упал и потерял сознание. После госпитализации он скончался в медицинском учреждении.

Происшествие произошло ночью возле развлекательного заведения в центре Одессы.

36-летний одессит вмешался в конфликт между другом и охранниками ночного клуба, пытаясь его прекратить. Один из участников события нанес мужчине удар в область головы, от которого последний упал на тротуар. Пострадавший был немедленно госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения, в котором он впоследствии скончался.

По подозрению в нанесении одесситу тяжких телесных повреждений сотрудниками Приморского отдела полиции задержан и помещен в изолятор временного содержания охранник заведения.

Событие квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.