В Одессе вандалы залили самый большой фонтан моющим средством

3 июля 2019 года, неизвестные залили в чашу с водой самого большого одесского фонтана, который расположен на Крымском бульваре, сильно пенящееся вещество – возможно моющее средство. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

В результате хулиганских действий этих вандалов фонтан не сможет работать несколько дней.

Работникам коммунального предприятия «Сервисный центр», которые обслуживают данный фонтан, придется слить более 200 кубометров воды, затем вымыть фонтан и заполнить его заново чистой водой.

В последнее время в Одессе участились случаи вандализма в отношении не только фонтанов, но и зеленых насаждений, лифтов, памятников и т.д. В связи с этим одесская мэрия в очередной раз напоминает о необходимости бережного отношения к имуществу территориальной громады Одессы. Вследствие случаев вандализма фонтаны нередко прекращают свою работу на время проведения необходимого ремонта.

Кроме того, следует соблюдать правила безопасности и избегать контакта с водой из чаш фонтанов, поскольку вода в фонтанах обрабатывается специальными реагентами для предотвращения цветения.