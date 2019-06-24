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В Швейцарии арестовали 60 млн франков по делу о "вышках Бойко"

Сегодня, 12:28 citynews.net.ua | Напечатать

На счетах в швейцарских банках заблокированы 60 млн франков, вероятно незаконно выведенных из Украины бывшим руководством НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщила Федеральная прокуратура в Берне в ответ на запрос DW.

Федеральная прокуратура Швейцарии отмечает, что на данный момент в уголовном деле двое подозреваемых, оба - граждане Украины. Одного из них подозревают в отмывании средств, второго - в соучастии в отмывании.

Эту информацию Федеральная прокуратура предоставила, отвечая на запрос DW о судьбе средств на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских Островов, которую Генеральная прокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину. По данным следствия, на швейцарский счет этой компании было выведено 25 млн долларов, когда Бакулин был главой "Нафтогаза" (2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь экс-главы госкомпании.

Весной 2018 года Евгений Бакулин был объявлен в розыск. Его подозревают в присвоении и растрате имущества, участии в преступной организации и отмывании денег преступного происхождения. Речь идет о роли Евгения Бакулина по резонансному делу о "вышках Бойко". 


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