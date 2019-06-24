В Днепре шестеро детей взорвались на детской площадке

В результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района в Днепровской области шесть детей получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба НПУ, взрыв произошел на детской площадке около 20:00, когда дети играли с неизвестным предметом. Пострадавших госпитализировали в больницы Днепра.

В результате взрыва ранения получили шесть несовершеннолетних. Младшему ребенку 4 года. Самому старшему – 16. Окончательное количество пострадавших можно будет назвать после сверки с медучреждениями города Днепра.