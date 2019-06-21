Сегодня, 1 июля, в Одессе начались Международные учения «Си Бриз - 2019».

Накануне в полевом лагере Международных сил прошел строевой смотр подразделений, которые примут участие в учениях и торжественный подъем флагов стран-участниц учений - Украины, США, Грузии, Молдовы

На плацу, в полной боевой экипировке с штатным оружием, выстроились шеренги военнослужащих, представляющих страны-участницы «Си Бриз-2019».

На этот раз настоящей новацией станет отработка речного элемента. По легенде учений противники попытаются заблокировать выход к морю из реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря.