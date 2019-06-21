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В Конотопе пытались убить мэра города Артема Семенихина

Сегодня, 10:56 citynews.net.ua | Напечатать

В Конотопе пытались убить мэра города Артема СеменихинаВ ночь на четверг, 27 июня, неизвестные жестоко избили бывшего мэра Конотопа, кандидата-самовыдвиженца на внеочередных парламентских выборах по 160 одномандатному избирательному округу Артема Семенихина.

"Происшествие произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой. Неизвестные напали на него и нанесли тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Сумской области.

Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

В свою очередь депутат Сумского областного совета Елена Сердюк обвинила в покушении конкурента в округе и действующего депутата из группы "Воля народа" Игоря Молотка.

"Вчера стало известно, что Артем Семенихин зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по 160 округу. Пока еще нардеп Игорь Молоток не нашел другого способа борьбы со своим оппонентом, как "заказать" его! Официально обращаюсь к начальнику Нацполиции области Николаю Лушпиенко взять контроль над этим преступлением, найти нападаших, а главное заказчика!", - написала она в Facebook.


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