Антикоррупционная прокуратура просит просит 12 лет тюрьмы для Труханова

САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) просит для Одесского городского главы Геннадия Труханова, которого обвиняют в завладении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян", 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщает CityNews.net.ua.

В Малиновском районном суде Одессы с участием прокуроров САП продолжились прения по делу об обвинении городского головы и других лиц в завладении средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода «Краян».

Как сообщает пресс-служба САП, на заседании, которое состоялось во вторник 25 июня 2019, представители публичного обвинения продолжили свое выступление в дебатах.

Так, в своей речи прокуроры еще раз акцентировали внимание присутствующих на отдельных материалах дела, а именно анализе и объяснениях доказательств по делу, доказывающих причастность указанных лиц к совершению преступления.

Прокуроры, завершая свое выступление, попросили фигурантам производства наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, или заниматься другой деятельностью сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего обвиняемым имущества.

Продолжение дебатов, на которых выступит со своей речью сторона защиты, состоится - в 10:00. 26 июня 2019.