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В Харькове сообщили о минировании четырех вузов

Сегодня, 13:20 citynews.net.ua | Напечатать

В Харькове в понедельник, 24 июня, ищут взрывчатку в 4 высших учебных заведениях. Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, неизвестные сообщили о минировании  Харьковского национального техническогом университета сельского хозяйства имени Петра Василенко и Харьковского национального медицинского университета.

Несколькими часами ранее в полицию поступило сообщение о минировании учебных заведениях на улице Маршала Бажанова и проспекте Науки. В частности, речь идет о Харьковском национальном университете радиоэлектроники и Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.М. Бекетова.


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