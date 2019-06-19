В Харькове сообщили о минировании четырех вузов

В Харькове в понедельник, 24 июня, ищут взрывчатку в 4 высших учебных заведениях. Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, неизвестные сообщили о минировании Харьковского национального техническогом университета сельского хозяйства имени Петра Василенко и Харьковского национального медицинского университета.

Несколькими часами ранее в полицию поступило сообщение о минировании учебных заведениях на улице Маршала Бажанова и проспекте Науки. В частности, речь идет о Харьковском национальном университете радиоэлектроники и Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.М. Бекетова.