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Во Львовской области задержали таможенников при получении взятки

Сегодня, 15:51 citynews.net.ua | Напечатать

Во Львовской области задержали таможенников при получении взяткиСотрудники Службы безопасности Украины в рамках защиты бизнеса и противодействия коррупции разоблачили во Львовской области на систематических взятках двух должностных лиц таможенного поста «Смільниця».

Как сообщает пресс-служба СБУ. оперативники  установили, что таможенники требовали деньги с предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при перемещении товаров через государственную границу. Всего задокументировано три факта получения взяток должностными лицами.

Правоохранители задержали таможенников на рабочем месте во время получения очередного взятки.

В ходе санкционированных следственных действий в автомобилях злоумышленников обнаружено более восьмидесяти тысяч гривен наличности, законность происхождения которых устанавливается. Решается вопрос о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Также проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других работников таможенного поста.


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