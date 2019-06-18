Международный аэропорт Ровно подготовят к передаче в концессию

Депутаты областного совета Ровно решили подготовить Международный аэропорт Ровно к передаче в концессию. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

"Депутаты областного совета проголосовали за проект решения "Об образовании конкурсной комиссии для проведения конкурса по передаче в концессию целостного имущественного комплекса областного коммунального предприятия Международный аэропорт Ровно", - говорится в сообщении.

В облсовете также отмечают, что цель такого решение - привлечь инвестиции в экономику региона и эффективно использовать имущество территориальных громад Ровенщины.

Основной причиной решения послужило то, что областной бюджет не может покрывать долги коммунального предприятия Международный аэропорт Ровно.

"Передача в концессию - это едва ли не единственный путь выхода из экономического состояния, сложившегося на сегодня", - отметил заместитель главы Ровенского областного совета Сергей Свисталюк.