На Волыни интернет-сепаратиста приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком

Распространяя материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также к объединению волынских земель с Республикой Польша, 23-летний житель Любомльского района совершил уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба Волынской областной прокуратуры.

К такому выводу, прислушавшись к доводам прокурора, пришел Городской суд, который признал волынянина виновным в совершении этого преступления.

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал полностью и искренне раскаялся. Суд учел молодой возраст подсудимого и наличие на его иждивении малолетнего ребенка, поэтому мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с установлением годовалого испытательного срока.