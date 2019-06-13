В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение - грозы, а местами и шквалы и град ожидаются в ближайшие двое суток.

Как сообщает Укргидрометцентр, до конца суток 19 июня в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, 20 июня днем в западных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Также в ближайшие дни, 20-22 июня, на западе Украины ожидаются дожди и грозы, а местами возможен град. При этом на остальной территории сохранится сухая и жаркая погода.