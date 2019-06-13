Аэропорт Одессы принял первый рейс из польского Кракова

Сегодня, 19 июня, лоукост Ryanair совершил первый рейс из Кракова в Одессу. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Международного аэропорта Одесса.

Ryanair будет летать из Одессы в Краков два раза в неделю. В среду из Кракова самолет авиакомпании вылетает в 9:45, прибывает в Одессу в 12:30, из Одессы – в 13:05, в Кракове – 13:50. В воскресенье вылет из Кракова в 9:30, прибытие в Одессу в 12:15, из Одессы вылетает в 12:45, в Кракове – в 13:30.

Компания планировала начать регулярные перелеты из Одессы в Краков в июне, а с октября – во Вроцлав и Катовице.