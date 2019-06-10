В Бердичеве местный предприниматель поджег себя в сессионном зале городского совета во время заседания депутатов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на полицию Житомирской области.

"По предварительной информации, в Бердичевское отделение полиции поступило сообщение, что в зал, где проходит сессия городского совета, зашел человек, облил себя неизвестным веществом и поджег. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но обошлось без госпитализации", - рассказали в полиции.

Известно, что это местный предприниматель 1955 года. Таким образом он хотел привлечь внимание к рассмотрению на сессии своего вопроса.

Как сообщает сайт "Наш Бердичев", перед тем, как совершить попытку самосожжения мужчина заявил, что ему препятствуют заниматься предпринимательской деятельностью.

Во время происшествия пострадал депутат городского совета Валерий Шелепа и другие депутаты, которые пытались потушить огонь на мужчине, пишет издание.