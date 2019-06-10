В Сумах юноша покончил жизнь самоубийством из-за провала на ЗНО

В Сумах юноша выпрыгнул с пятого этажа дома из-за того, что не сдал ЗНО. Об этом рассказал в.и.о. начальника отдела коммуникации полиции Сумской области Владимир Крупецкий.

"Это произошло сегодня. Юноша выпрыгнул из окна 5-го этажа. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства этой трагедии", - ответил Крупецкий на вопрос, совершил ли 17-летний юноша самоубийство, выпрыгнув из окна.

По его словам, правоохранители отрабатывают несколько версий произошедшего, одной из них является то, что 17-летний парень не сдал внешнее независимое оценивание.