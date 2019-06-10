В Запорожье выбросили труп похищенного мужчины на глазах у полиции

12 июня о 11:03 в Шевченковский отделения полиции поступило сообщение о том, что по улице Тульской в ​​городе Запорожье неизвестные похитили мужчину в его же автомобиле «ВАЗ» и скрылись.

Немедленно был введен в действие операцию «Перехват».

Около 12:00 транспортное средство заметили работники группы реагирования патрульной полиции Запорожского отделения в селе Наталовка. Полицейские приняли меры, чтобы остановить автомобиль, после чего неизвестные из салона выбросили тело мужчины, транспортное средство остановилось, а злоумышленники разбежались в разные стороны. Во время преследования правоохранители задержали водителя.

В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что мужчины на почве давних неприязненных отношений и долговых обязательств силой посадили потерпевшего в его же автомобиля «ВАЗ» и повезли в сторону населенных пунктов Запорожского района.

Также выяснилось, что злоумышленники избили потерпевшего, после чего выстрелили из неустановленного травматического оружия. Впоследствии от полученных телесных повреждений он скончался.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.