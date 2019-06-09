Где в Одессе можно безопасно купаться в море

Черное море у берегов Белгород-Днестровского района Одесской области абсолютно безопасно.

Как сообщили в Белгород-Днестровского отделе лабораторных исследований, купание в море в этих районах не опасно для здоровья человека.

Морская вода на пляжах Лиманского, Солнечного и Центрального районов поселка Затока, а также в рекреационной зоне поселка Сергеевка, селах Курортное и Большая — Балабановка, по данным лабораторных исследований, полностью соответствует санитарно — химическим, микробиологическим показателям и нормативным требованиям.

Купание в море является безопасным для здоровья человека.

Данная оперативная информация по безопасности морской воды предоставлена по состоянию на 12 июня текущего года.