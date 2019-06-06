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Зеленский уволил 15 глав облгосадминистраций и назначил временных

Сегодня, 16:16 citynews.net.ua | Напечатать

Зеленский уволил 15 глав облгосадминистраций и назначил временныхПрезидент Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге.

"Относительно увольнения губернаторов, сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров об увольнении руководителей областных государственных администраций", - сказал он.

По словам Рябошапки, уволены главы Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА.

Также на сайте президента Украины опубликованы указы о назначении временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций.


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