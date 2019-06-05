Северодончане будут больше платить «Таун сервису» за воду и водоотведение

28 мая на открытом заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее НКРЕКП) было принято постановление по установлению тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которое вступило в силу с 1.06.2019 года.

Согласно постановлению НКРЕКП от 28.05.2019 года №804 тарифы на услуги по централизованному водоснабжению для потребителей ООО «ТАУН СЕРВИС» будут составлять 8,94 грн за 1 кубометро воды.

Также дорожает услуга водоотведения - за 1 кубометр стоков надо будет заплатить 7,58 гривень.

Таким образом с 1 июня 2019 года вода для северодончан подорожала на 11% по сравнению с действующими тарифами. Стоимость воды одинакова для промышленных и бытовых потребителей.