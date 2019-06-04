Бывшего заместителя Луцкого городского головы подозревают в мошенничестве на 17 тыс долларов

В понедельник, прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении бывшему заместителю Луцкого городского головы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 190 УК Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, чиновника обвиняют в том, что в 2018 году бывший чиновник подговорил представителя застройщика к даче взятки должностным лицам в размере 17 тыс долл США.

По словам заместителя городского головы, именно за такую ​​сумму денег застройщик сможет получить весь пакет разрешительных документов на ввод в эксплуатацию самовольного объекта строительства. Установлено, что в дальнейшем подозреваемый мошенническим путем завладел указанными средствами.