Искусственный интеллект научился распознавать плач младенцев

Американские разработчики представили алгоритм, способный определить причину детского плача не хуже опытных родителей и «переводить» его на язык взрослых.

В технологии использованы возможности нейросети по распознаванию речи и голосовых эмоций - алгоритм опирается на модели поведения детей и позволяет оценить причину плача, изменения тональности и времени. Все параметры тщательно анализируются и, по заявлению разработчиков, искусственный интеллект способен определить, плачет ребёнок по естественным причинам или издаваемые им звуки свидетельствуют, об остром или хроническом заболевании.

«Как и в случае с особым языком, в различных звуках крика содержится много информации о здоровье. Чтобы распознать и использовать эти сигналы, мы должны отфильтровать звуки и затем распознать информацию в них, - говорит Личуан Лю, доцент кафедры электротехники и директор Лаборатории цифровой обработки сигналов, чья группа проводила исследование.

Исследователи надеются, что результаты их исследования могут быть применимы и в других аспектах медицинской помощи, при которых принятие решений в значительной степени зависит от опыта. «Конечные цели - более здоровые дети и меньшее давление на родителей и опекунов», - говорит Лю.

Согласно материалам исследования, специалисты проанализировали поведение 26 младенцев, всего для обучения нейросети было использовано 48 файлов с аудиозаписями. В результате обработки нейросеть смогла отделить фоновый шум от предложенной звуковой дорожки и с высокой долей вероятности верно интерпретировать плач конкретного ребёнка. Всего она распознала 151 «крик с целью привлечения внимания», 422 «крика голодного плача», 79 «требований сна» и 182 «крика дискомфорта».

Ожидается, что по мере дальнейшего обучения ИИ искусственный интеллект сможет проводить более глубокий анализ детского плача, вплоть до постановки предварительного диагноза, включая пневмонию, инфекционные болезни и расстройства нервной системы. Дата начала коммерческого использования разработки не сообщается.