9 июня в Одессе изменят движение транспорта в центре города

9 июня в Одессе изменят движение транспорта в центре городаСегодня, 11:06
9 июня 2019 года, в связи с проведением на Потемкинской лестнице мероприятий массового характера, планируются некоторые изменения в организации дорожного движения и режиме движения общественного транспорта.
Для обеспечения безопасности дорожного движения 9 июня 2019 года с 16:00 до 22:00 планируется отвод движения автотранспорта на перекрестках улиц:
- Дерибасовская - Пушкинская;
- Дерибасовская - Ришельевская;
- Екатерининская - Ланжероновская;
- переулок Маяковского - Сабанеев мост.
Кроме этого, время работы городского общественного транспорта будет продлено на один час.