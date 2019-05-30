9 июня в Одессе изменят движение транспорта в центре города

9 июня 2019 года, в связи с проведением на Потемкинской лестнице мероприятий массового характера, планируются некоторые изменения в организации дорожного движения и режиме движения общественного транспорта.

Для обеспечения безопасности дорожного движения 9 июня 2019 года с 16:00 до 22:00 планируется отвод движения автотранспорта на перекрестках улиц:

Дерибасовская - Пушкинская;

Дерибасовская - Ришельевская;

Екатерининская - Ланжероновская;

переулок Маяковского - Сабанеев мост.

Кроме этого, время работы городского общественного транспорта будет продлено на один час.