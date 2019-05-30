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В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат

Сегодня, 10:00 citynews.net.ua | Напечатать

В поселке городского типа Рогань Харьковской области неизвестные взорвали банкомат.

Сообщение о срабатывании сигнализации банкомата на улице Культуры в поселке Рогань поступило в Липецкое отделение полиции 6 июня около 03:00. Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, на место инцидента выезжали работники районной полиции, специалисты взрывотехнического управления, передвижная криминалистическая лаборатория.

Установлено, что неизвестные лица повредили банкомат путем подрыва с использованием неизвестного вещества и совершили кражу кассет с деньгами.

Полиция начала расследование. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления.


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