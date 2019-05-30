С 9 июня начинают курсировать поезда Кошице – Мукачево – Кошице

С 9 июня 2019 года начинают курсировать два поезда Кошице - Мукачево – Кошице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализницы".

Обслуживать направления будут словацкие дизель-поезда ZSSK.

Поезд № 960/961 Кошице - Мукачево будет отправляться в 09:10 и прибывать в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд будет отправляться из Мукачево в 14:54 и прибывать в Кошице в 18:13.

Поезд № 962/963 Мукачево - Кошице будет отправляться в 12:01 и прибывать в Мукачево в 16:42. Обратно поезд будет отправляться в 18:20 и прибывать в Кошице в 21:33.