За ограбление девочки полицейский проведет 3 года в тюрьме

Бывшего полицейского батальона конвойной службы Главного управления Национальной полиции в Киеве за разбойное нападение на малолетнюю девочку приговорили к 3 годам лишения свободы.

В декабре 2018 полицейский в состоянии алкогольного опьянении находился в сквере «Героев Севастополя» у лицея «Престиж». После распития спиртных напитков он двинулся в сторону дома.

По дороге он остановил малолетнего ребенка, удерживая за рюкзак. Угрожая насилием и показывая нож, он приказал отдать ему мобильный телефон. Получив отказ он толкнул ребенка и та упала на землю.

Полицейский повторно потребовал, прижав нож к лицу девочки, и забрал мобилку. Стоимость телефона составляла около 2 тыс. гривень.

В суде мужчина вину признал, рассказал, что со своим знакомым в вечернее время распивал алкогольные напитки, а затем напал на девочку. В содеянном искренне раскаялся.

Обстоятельствами, отягчающими наказание, суд считает совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и в отношении малолетнего ребенка.

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы и на 3 года лишили права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции.