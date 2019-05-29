В Одессе открылся центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия

Благодаря совместному проекту городского совета и ООН. в Одессе женщины и женщины с детьми страдающие от насилия в семье смогут получить жилье и помощь на Педагогической, 24.

В новом центре всего два отделения: дневное, от центра социально-психологической реабилитации «Разорви круг», и приют для пострадавших от домашнего насилия или другого насилия по признаку пола. Всего в приюте может жить 14 женщин. Максимальный срок пребывания — 3 месяца, но в случае необходимости допускается и 6 месяцев. В центре они смогут получить комплексную психологическую, социально-бытовую, медицинскую, юридическую или информационную помощь.

В Украине работает национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации. Телефон по которому можно получить консультацию — 0 (800) 500 335 или 116 123.