Киев должен 6,5 млрд гривень за жилищно-коммунальные

По состоянию на 1 апреля 2019 года наибольшие объемы задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги имел Киев - 6,575 млрд гривень. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Минрегионе.

Наибольшие объемы задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019 имели:

г. Киев - 6 575,2 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 29,4%);

Днепропетровская область - 5,072 млрд грн (за январь-март 2019 увеличилась на 26,7%);

Харьковская область - 4,6 млрд грн (за январь-март 2019 увеличилась на 31,6%).

Наименьшие объемы задолженности населения жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019 имели:

Черновицкая область - 134,8 млн грн (за январь-март 2019 увеличилась на 14,6%);

Закарпатская область - 153,0 млн грн (за январь-март 2019 уменьшились на 9,5%).

Также отмечается, что среди регионов самый высокий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1.04.2019 наблюдался в Черновицкой (90,3%), Львовской (89,7%) и Закарпатской (89,1%) областях, самый низкий - в Луганской (63,2%), Кировоградской (68,5%) и Днепропетровской (68,6%) областях.