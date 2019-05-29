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На фестивале Kozak Fest ураган обрушил сцену - 1 погибший

Сегодня, 12:26 citynews.net.ua | Напечатать

Во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest, который проходит в Днепропетровской области, вчера, 1 июня, из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Об этом музыкант Дмитрий Шуров сообщил у себя в Instagram.

Он написал, что из-за случившегося могут быть пострадавшие.

По словам музыканта, тысячи людей вчера пытались покинуть фестиваль во время непрекращающегося ливня.

Сегодня стало извесно, что  в результате обвала крыши сцены во время рок-фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области погиб один человек. Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова в эфире телеканала 112.

"Нам известно, что в результате обрыва крыши пострадали три мужчины, один человек 1971 года рождения погиб. Две женщины получили травмы в виде переломов", - рассказала Кузнецова.


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