В Ровно разбился военный вертолет - 4 члена экипажа погибли

В Ровенской области поздно вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. По предварительной информации, четыре члена экипажа погибли.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)", - говорится в сообщении.

Также с целью недопущения искажения информации военные сообщили имена погибших военнослужащих:

командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г.. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;

летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;

бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;

бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.

Вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области, причины катастрофы выясняются.

На месте падения работают спасательные службы и правоохранительные органы, также выехала комиссия от Минобороны, Генштаба и командования Сухопутных войск ВСУ, проводятся следственно-оперативные действия.