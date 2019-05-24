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США: Россия нарушила многолетний мораторий на ядерные испытания

Сегодня, 21:36 citynews.net.ua | Напечатать

США: Россия нарушила многолетний мораторий на ядерные испытанияСоединенные Штаты подозревают, что Российская Федерация нарушает мораторий на проведение ядерных испытаний. Об этом заявил 29 мая глава Разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли, передает Голос Америки.

"Соединенные Штаты полагают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания в плане соответствия нулевому стандарту", - сказал он, выступая на форуме по контролю над вооружениями в Гудзоновском институте.

Сообщается, что официальные лица администрации США подтвердили, что аналогичные данные есть и у других разведывательных и аналитических ведомств.

В частности, по данным американских аналитиков, российские власти проводят некие испытания на Новой Земле - островной территории за Полярным кругом.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году и ратифицирован Россией в 2000 году. США первыми подписали договор (это сделал президент Билл Клинтон), но конгресс отказался его ратифицировать. От ядерных тестов США отказались в 1992 году.


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