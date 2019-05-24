США: Россия нарушила многолетний мораторий на ядерные испытания

Соединенные Штаты подозревают, что Российская Федерация нарушает мораторий на проведение ядерных испытаний. Об этом заявил 29 мая глава Разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли, передает Голос Америки.

"Соединенные Штаты полагают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания в плане соответствия нулевому стандарту", - сказал он, выступая на форуме по контролю над вооружениями в Гудзоновском институте.

Сообщается, что официальные лица администрации США подтвердили, что аналогичные данные есть и у других разведывательных и аналитических ведомств.

В частности, по данным американских аналитиков, российские власти проводят некие испытания на Новой Земле - островной территории за Полярным кругом.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году и ратифицирован Россией в 2000 году. США первыми подписали договор (это сделал президент Билл Клинтон), но конгресс отказался его ратифицировать. От ядерных тестов США отказались в 1992 году.