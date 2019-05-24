В Запорожской области СБУ объявила особый режим

С 29 по 31 мая в Запорожской области будет действовать особый режим, связанный с плановыми тактико-специальными антитеррористическими учениями. Об этом сообщил пресс-офицер УСБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

Тренировки пройдут в районе населенных пунктов: Новоалександровка, Степное, Лежино, Новооленовка, Кушугум, Григорьевка и Растущее в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием спецтехники и вооружения.

В учениях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, представители органов власти и местного самоуправления.

"Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей, движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей", - отметил Левченко.