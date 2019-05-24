Украина накопила в хранилищах 11,1 млрд кубометров газа

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 27 мая увеличился до 11,117 млрд кубометров. Как сообщает АО "Укртрансгаз", за сутки в ПХГ Украины было закачано 56,31 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины газ в течение отчетных суток не отбирался.

В Украину за сутки газ поступил из Словакии - 33,65 млн куб. м, из Венгрии - 14,41 млн куб. м, из Польши - 4,35 млн куб. м газа.

Всего украинские ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м. на сегодня заполнены на 35%.