В Киевской синагоге ищут бомбу - эвакуированы прихожане

Сегодня, 27 мая, в Киеве эвакуировали прихожан из синагоги Бродского по адресу Шота Руставели, 13 возле станции метро Дворец спорта.

Сообщение о минировании здания поступило от анонима на электронную почту. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.

"В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите!", - написал отправитель, подписанный как "Моторола Террорист".