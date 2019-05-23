В ОРДО мужчина пострадал в результате взрыва газового баллона

Мужчина серьезно пострадал в результате взрыва газового баллона для туристической плиты возле пруда в оккупированном с. Большая Шишовка 24 мая.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого "МЧС", действующего на подконтрольной боевикам части Донецкой области.

"24.05.2019 Шахтерский р-н, с. Большая Шишовка, возле пруда – несчастный случай, взрыв газового баллона к туристической плите, в результате чего пострадал мужчина 1984 г.р.", - говорится в сводке.

Пострадавший получил многооскольчатый перелом правой лучевой кости, неполную травматическую ампутацию 1 пальца правой кисти, открытый перелом 2 пястной кости правой кисти, рваные раны правого предплечья и кисти, ожог конъюнктивы, роговицы обеих глаз.

Состояние тяжелое, госпитализирован в РТЦ Донецка.