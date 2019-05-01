ГПУ: Мангер не прошел полиграф по требованию суда

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер не проходил судебную психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа в специальном экспертном учреждении, как того требовало постановление следственного судьи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

«В соответствии с постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 14 марта 2019 Владислав Мангер, подозреваемый в уголовном производстве по факту причинения тяжелого телесного повреждения херсонской общественной активистке Екатерине Гандзюк, повлекшем ее смерть, должен был пройти судебную психологическую экспертизу с применением специального технического средства - компьютерного полиграфа, выполнение которой поручено экспертам КНИИСЭ Министерства юстиции Украины. Однако он не прошел психологическую экспертизу, а изложил в СМИ информацию о прохождении исследования во Всеукраинской ассоциации полиграфологов», – отметил он.

По словам Лысенко, данное исследование проведено по инициативе Мангера вне уголовного производства, и его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку при этом он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном учреждении.